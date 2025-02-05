МИД Турции рассчитывает на конкретизацию мирных инициатив по Украине к лету

Мирные инициативы по Украине будут конкретизированы до июня, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан, сообщает агентство Anadolu.

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По его словам, подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже началась.

«Без подготовки переговоры не будут иметь смысла», - пояснил министр.

Ранее в Кремле подтвердили переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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