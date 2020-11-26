МИД Турции осудил резолюцию сената Франции по независимости Карабаха

МИД Турции осудил резолюции сената Франции, призывающей правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.

В сообщении турецкие дипломаты призвали Францию принять «конструктивную позицию для стабилизации региона».

«Призыв сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которые он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции, добавив, что резолюцию нельзя воспринимать всерьез.