МИД Турции осудил резолюцию сената Франции по независимости Карабаха

МИД Турции осудил резолюции сената Франции, призывающей правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.

В сообщении турецкие дипломаты призвали Францию принять «конструктивную позицию для стабилизации региона».

«Призыв сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которые он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции, добавив, что резолюцию нельзя воспринимать всерьез.

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Между тем, МИД Армении приветствовал резолюцию сената Франции, передает RT. Там сообщили, что этот документ является важнейшим шагом на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на самоопределение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахТурция
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