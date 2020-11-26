МИД Турции осудил резолюцию сената Франции по независимости Карабаха
МИД Турции осудил резолюции сената Франции, призывающей правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.
В сообщении турецкие дипломаты призвали Францию принять «конструктивную позицию для стабилизации региона».
«Призыв сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которые он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции, добавив, что резолюцию нельзя воспринимать всерьез.
Между тем, МИД Армении приветствовал резолюцию сената Франции, передает RT. Там сообщили, что этот документ является важнейшим шагом на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на самоопределение.
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