МИД Турции: Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку. Об этом сообщили в турецком МИД, передает РИА Новости.
Отмечается, что темой переговоров стали также двусторонние отношения стран.
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки на 120 дней вместо двух месяцев. Об этом ранее заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар. Он отметил, что решение о дальнейшем продлении соглашения будет принято после оценки ситуации.
На данном этапе Россия решила продлить зерновую сделку на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений из РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обещания западных стран по изъятию из антироссийских санкций продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки «намеренным лукавством и откровенным враньем».
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