МИД Турции: Фидан хочет закрытых переговоров с Лавровым

Встреча состоится 18 апреля в Анталье в Турции. Известно, что Лавров уже прибыл туда в качестве почетного гостя пятого Дипломатического форума в Анталье.

По данным источника, на субботу запланирована закрытая для СМИ двусторонняя встреча министров иностранных дел РФ и Турции Лаврова и Фидана.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заметил, что заявления о возможном нападении Турции на Израиль скорее являются попыткой пустить пыль в глаза, так как страны продолжают сотрудничать на уровне спецслужб.