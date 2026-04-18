МИД Турции: Фидан хочет закрытых переговоров с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на проведение закрытых двусторонних переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.
Встреча состоится 18 апреля в Анталье в Турции. Известно, что Лавров уже прибыл туда в качестве почетного гостя пятого Дипломатического форума в Анталье.
По данным источника, на субботу запланирована закрытая для СМИ двусторонняя встреча министров иностранных дел РФ и Турции Лаврова и Фидана.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заметил, что заявления о возможном нападении Турции на Израиль скорее являются попыткой пустить пыль в глаза, так как страны продолжают сотрудничать на уровне спецслужб.
