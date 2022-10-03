Евросоюз призвал Азербайджан расследовать расстрел армянских военнопленных
Евросоюз призвал власти Баку изучить видео, на котором запечатлен армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.
Политик настаивает на незамедлительном расследовании инцидента. В том случае, если подлинность видео подтвердится, столь вопиющее военное преступление и явное нарушение международного права должно быть осуждено, заявил Стано.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за отсутствия поставок союзниками закупленного Ереваном вооружения Армения не может осуществить реформу своих вооруженных сил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- СМИ: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа
- Минобороны показало видео прибытия в ЛНР мобилизованных
- СМИ: Мобилизованные россияне избили контрактников, которые попытались отнять у них вещи
- В Херсонской области отразили попытку ВСУ прорваться к Каховской ГЭС
- Администрация Санду назвала фейком запись разговора с российскими пранкерами
- Западный военный округ возглавил новый командующий
- Forbes: Nvidia закроет офис в России до конца октября
- Офицер Марочко раскрыл численность прорвавшегося в ЛНР отряда ВСУ
- Евросоюз призвал Азербайджан расследовать расстрел армянских военнопленных
- МО РФ: ВСУ потеряли 130 человек на направлении Золотая Балка и Александровка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru