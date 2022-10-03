Евросоюз призвал Азербайджан расследовать расстрел армянских военнопленных

Евросоюз призвал власти Баку изучить видео, на котором запечатлен армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

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Политик настаивает на незамедлительном расследовании инцидента. В том случае, если подлинность видео подтвердится, столь вопиющее военное преступление и явное нарушение международного права должно быть осуждено, заявил Стано.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за отсутствия поставок союзниками закупленного Ереваном вооружения Армения не может осуществить реформу своих вооруженных сил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЕвросоюзКонфликтАрменияАзербайджан
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