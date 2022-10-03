Евросоюз призвал Азербайджан расследовать расстрел армянских военнопленных

Политик настаивает на незамедлительном расследовании инцидента. В том случае, если подлинность видео подтвердится, столь вопиющее военное преступление и явное нарушение международного права должно быть осуждено, заявил Стано.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за отсутствия поставок союзниками закупленного Ереваном вооружения Армения не может осуществить реформу своих вооруженных сил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

