МИД: Страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам
Евросоюз свел к минимуму оформление многократных виз для россиян, при этом некоторые государства выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд. Об этом рассказал статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью ТАСС.
Как указал замминистра, западные страны ужесточают условия въезда для туристов из РФ «вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз». Иванов напомнил, что россиянам уже запретили въезд с туристическими целями в Финляндию, Чехию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, сообщает телеканал «360».
По словам замминистра, некоторые страны Европы формально не отказывают в выдаче виз гражданам РФ. В то же время иностранные государства выдвигают «заведомо невыполнимые условия», пишет Газета.ру.
«В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — рассказал Иванов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- Самолет Airbus 319 вернулся в аэропорт Иркутска из-за сигнала о неисправности
- СМИ: Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье
- В Германии заявили, что Украина никогда не получит истребители Tornado
- Украинский пленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
- МИД: Страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам
- СМИ: в России могут ввести единый платежный документ за ЖКУ
- Оперного певца Пласидо Доминго в очередной раз обвинили в домогательствах
- Исследование: россияне боятся «кракена» меньше, чем «омикрона»
- Тишковец рассказал о погоде в феврале
- Кикабидзе похоронят в Тбилиси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru