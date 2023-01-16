МИД: Страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам

Евросоюз свел к минимуму оформление многократных виз для россиян, при этом некоторые государства выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд. Об этом рассказал статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью ТАСС.

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Как указал замминистра, западные страны ужесточают условия въезда для туристов из РФ «вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз». Иванов напомнил, что россиянам уже запретили въезд с туристическими целями в Финляндию, Чехию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, сообщает телеканал «360».

По словам замминистра, некоторые страны Европы формально не отказывают в выдаче виз гражданам РФ. В то же время иностранные государства выдвигают «заведомо невыполнимые условия», пишет Газета.ру.

«В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — рассказал Иванов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВизыЕвросоюзРоссийские ТуристыМИД РФ
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