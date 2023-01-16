МИД: Страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам

Как указал замминистра, западные страны ужесточают условия въезда для туристов из РФ «вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз». Иванов напомнил, что россиянам уже запретили въезд с туристическими целями в Финляндию, Чехию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, сообщает телеканал «360».

По словам замминистра, некоторые страны Европы формально не отказывают в выдаче виз гражданам РФ. В то же время иностранные государства выдвигают «заведомо невыполнимые условия», пишет Газета.ру.

«В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — рассказал Иванов.

