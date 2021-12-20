МИД: США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности
США не отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
На минувшей неделе российская сторона передала Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО, напоминает «Свободная пресса».
«Нет, пока не ответили, мы ждем», — цитирует ТАСС замглавы МИД.
Рябков отметил, что уже появляются «всякие публичные высказывания, в основном представителей не США», и они также имеют значение. Тем не менее, Москва ожидает реакции Вашингтона.
По словам Рябкова, РФ исходит из того, что контакты по гарантиям безопасности должны проходить в двустороннем формате с Соединенными Штатами.
«Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию. Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном», — подчеркнул замминистра.
Кроме того, Рябков предположил, что США постараются обставить переговоры по гарантиям безопасности условиями и затянуть процесс. Однако Москве «это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению».
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