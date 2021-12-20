МИД: США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

На минувшей неделе российская сторона передала Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО, напоминает «Свободная пресса».

«Нет, пока не ответили, мы ждем», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

Рябков отметил, что уже появляются «всякие публичные высказывания, в основном представителей не США», и они также имеют значение. Тем не менее, Москва ожидает реакции Вашингтона.

По словам Рябкова, РФ исходит из того, что контакты по гарантиям безопасности должны проходить в двустороннем формате с Соединенными Штатами.

«Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию. Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, Рябков предположил, что США постараются обставить переговоры по гарантиям безопасности условиями и затянуть процесс. Однако Москве «это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению».

