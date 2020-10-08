МИД Словакии отозвал своего посла из Белоруссии

Посол Словакии отозван из Белоруссии. Об этом сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.

В своём Твиттере Корчок уточнил, что посла отозвали из Минска для консультаций в Братиславе в знак солидарности с Польшей и Литвой.

«Действия белорусских властей против стран-членов ЕС недопустимы. ЕС едины в своей поддержке белорусского народа», - добавил дипломат.

Ранее МИД Белоруссии отозвал своих послов из Польши и Литвы и рекомендовал этим странам до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране. В Минске объяснили это «откровенно недружественными телодвижениями» и неприкрытым вмешательством Варшавы и Вильнюса во внутренние дела. Затем Польша и Литва отозвали своих послов.

После президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа 2020 года, отношения Минска со странами ЕС резко ухудшились. В Брюсселе отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом и считают избранным главой Светлану Тихановскую. В Белоруссии до сих пор продолжаются массовые акции протеста, которые, по заявлению белорусских властей, координируются из-за рубежа.

