МИД Швеции вызовет российского посла из-за статьи о НАТО

Министерство иностранных дел Швеции вызовет посла России в Стокгольме после статьи о вступлении королевства в НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем, передает Agence France Presse.

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Ранее российская дипмиссия разместила публикацию «Шведский шаг в пропасть». В статье говорится, что втягивание Швеции в НАТО началось задолго до российской специальной военной операции. Также отмечалось, что новый член «враждебного блока» станет законной целью для ответных мер, в том числе военных, со стороны Москвы.

«Министерство ... вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия», — указал Билльстрем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссияШвеция

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