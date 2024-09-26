МИД сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ученика в Ташкенте
Российский МИД обратился к послу Узбекистана после инцидента, в котором учительница ударила русскоязычного ребенка в одной из школ Ташкента, сообщает РБК.
Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия требует объяснений от узбекских властей по поводу инцидента, так как видеозапись, запечатлевшая произошедшее, вызвала «крайнюю обеспокоенность» и «сочувствие к ребенку».
Она подчеркнула, что в отношениях между двумя государствами не должно быть места неприязни, особенно на языковой основе.
После инцидента родители ребенка обратились в полицию, а детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова взяла ситуацию под контроль. В ответ на слова Захаровой вице-спикер узбекского парламента Алишер Кадиров заявил, что России следует заниматься своими внутренними делами, а не вмешиваться в дела Узбекистана, добавив, что права ребенка должны быть защищены согласно законам страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден и Зеленский обсудили «план победы» Украины в Белом доме
- МИД сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ученика в Ташкенте
- ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 27-28 сентября
- Учительнице, избившей школьника в Ташкенте, могут запретить въезд в Россию
- СМИ: США предоставят Киеву кредит, если ЕС увеличит санкции против России
- Новый магазин «Дикси» открылся на станции метро «Достоевская» в Петербурге
- Вавилов: Brent дешевеет из-за отказа Саудовской Аравии от целевой цены
- Россияне смогут отслеживать кредиты через портал «Госуслуги»
- Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки для конференции по Украине
- СМИ: Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru