МИД сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ученика в Ташкенте

Российский МИД обратился к послу Узбекистана после инцидента, в котором учительница ударила русскоязычного ребенка в одной из школ Ташкента, сообщает РБК.

Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия требует объяснений от узбекских властей по поводу инцидента, так как видеозапись, запечатлевшая произошедшее, вызвала «крайнюю обеспокоенность» и «сочувствие к ребенку».

В парламенте Узбекистана призвали МИД России не вмешиваться в их внутренние дела

Она подчеркнула, что в отношениях между двумя государствами не должно быть места неприязни, особенно на языковой основе.

После инцидента родители ребенка обратились в полицию, а детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова взяла ситуацию под контроль. В ответ на слова Захаровой вице-спикер узбекского парламента Алишер Кадиров заявил, что России следует заниматься своими внутренними делами, а не вмешиваться в дела Узбекистана, добавив, что права ребенка должны быть защищены согласно законам страны.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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