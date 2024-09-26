МИД сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ученика в Ташкенте

Российский МИД обратился к послу Узбекистана после инцидента, в котором учительница ударила русскоязычного ребенка в одной из школ Ташкента, сообщает РБК.

Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия требует объяснений от узбекских властей по поводу инцидента, так как видеозапись, запечатлевшая произошедшее, вызвала «крайнюю обеспокоенность» и «сочувствие к ребенку».