В парламенте Узбекистана призвали МИД России не вмешиваться в их внутренние дела

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал российский МИД не вмешиваться в внутренние дела страны после инцидента с учительницей, избившей школьника за использование русского языка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадиров отметил, что российская сторона должна сосредоточиться на решении своих внутренних вопросов, а не заниматься проблемами других стран.

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По его словам, реакция российских властей на ситуацию представляет собой попытку «поднять шум на пустом месте».

Инцидент произошел 25 сентября в Ташкенте, где учительница избила ученика за использование русского языка. Позднее МИД России запросил у Узбекистана разъяснения по данному инциденту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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