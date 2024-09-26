В парламенте Узбекистана призвали МИД России не вмешиваться в их внутренние дела

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал российский МИД не вмешиваться в внутренние дела страны после инцидента с учительницей, избившей школьника за использование русского языка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадиров отметил, что российская сторона должна сосредоточиться на решении своих внутренних вопросов, а не заниматься проблемами других стран.