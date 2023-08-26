МИД: Россия ждет активизации работы по СВПД

Дипломат указал, что контакты Вашингтона и Тегерана продолжаются в том числе при посредничестве ряда государств Персидского залива.

«Мы считаем, что если речь идет о тех или иных пониманиях, касающихся иранской ядерной программы, то это позитивный момент», — заявил Рябков.

По его словам, в дальнейшем должна последовать активизация работы по восстановлению СВПД, РФ готова к этому.

Говоря о возможности возобновления переговоров в Вене по ядерной сделке, Рябков указал, что Иран, Россия и Китай поддерживают такое решение. Однако Запад занимает отстраненную позицию из-за «соображений, которые можно обобщенно назвать продолжением попыток оказывать прессинг». Также дипломат допустил, что в ядерную сделку могут внести небольшие «технические коррекции».

