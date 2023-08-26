МИД: Россия ждет активизации работы по СВПД
Россия считает позитивным моментом контакты США и Ирана, если они касаются ядерной сделки, и ожидает активизации работы по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.
Дипломат указал, что контакты Вашингтона и Тегерана продолжаются в том числе при посредничестве ряда государств Персидского залива.
«Мы считаем, что если речь идет о тех или иных пониманиях, касающихся иранской ядерной программы, то это позитивный момент», — заявил Рябков.
По его словам, в дальнейшем должна последовать активизация работы по восстановлению СВПД, РФ готова к этому.
Говоря о возможности возобновления переговоров в Вене по ядерной сделке, Рябков указал, что Иран, Россия и Китай поддерживают такое решение. Однако Запад занимает отстраненную позицию из-за «соображений, которые можно обобщенно назвать продолжением попыток оказывать прессинг». Также дипломат допустил, что в ядерную сделку могут внести небольшие «технические коррекции».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru