МИД: Россия ждет активизации работы по СВПД

Россия считает позитивным моментом контакты США и Ирана, если они касаются ядерной сделки, и ожидает активизации работы по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана

Дипломат указал, что контакты Вашингтона и Тегерана продолжаются в том числе при посредничестве ряда государств Персидского залива.

«Мы считаем, что если речь идет о тех или иных пониманиях, касающихся иранской ядерной программы, то это позитивный момент», — заявил Рябков.

По его словам, в дальнейшем должна последовать активизация работы по восстановлению СВПД, РФ готова к этому.

Говоря о возможности возобновления переговоров в Вене по ядерной сделке, Рябков указал, что Иран, Россия и Китай поддерживают такое решение. Однако Запад занимает отстраненную позицию из-за «соображений, которые можно обобщенно назвать продолжением попыток оказывать прессинг». Также дипломат допустил, что в ядерную сделку могут внести небольшие «технические коррекции».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаМИД РФСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры