МИД: Россия заинтересована в стабильном, процветающем Китае
Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает РИА Новости.
Комментируя итоги XX съезда Коммунистической партии Китая, прошедшего 16-22 октября, в МИД отметили, что переизбрание лидера КНР Си Цзиньпина генеральным секретарем КПК на следующие пять лет в полной мере подтвердило высокий авторитет политика.
Внешнеполитическое ведомство пожелало партнерам успехов и заявило о желании продолжить сотрудничество.
«В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае. Желаем нашим партнерам новых успехов и готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, упрочения традиционной дружбы между народами наших стран», — заключили в МИД.
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