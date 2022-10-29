МИД: Россия заинтересована в стабильном, процветающем Китае

Комментируя итоги XX съезда Коммунистической партии Китая, прошедшего 16-22 октября, в МИД отметили, что переизбрание лидера КНР Си Цзиньпина генеральным секретарем КПК на следующие пять лет в полной мере подтвердило высокий авторитет политика.

Внешнеполитическое ведомство пожелало партнерам успехов и заявило о желании продолжить сотрудничество.

«В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае. Желаем нашим партнерам новых успехов и готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, упрочения традиционной дружбы между народами наших стран», — заключили в МИД.

