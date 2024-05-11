МИД: Россия выдала агреман новому послу Финляндии
Послом Финляндии в России станет Марья Лиивала, Москва выдала агреман на назначение дипломата. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев в беседе с ТАСС.
Как отметил дипломат, финские власти опубликовали решение о назначении Лиивала послом в РФ с 1 сентября.
«Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — подчеркнул Беляев.
Глава департамента МИД назвал посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом. Беляев напомнил, что Лиивала работала в финской дипмиссии в РФ и содействовала развитию взаимовыгодных двусторонних отношений. Однако теперь дипломат вряд ли продолжит работу в этом ключе, так как Хельсинки взял курс на «слом комплекса российско-финляндских связей в соответствии с антироссийскими установками коллективного Запада».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru