МИД: Россия выдала агреман новому послу Финляндии

Как отметил дипломат, финские власти опубликовали решение о назначении Лиивала послом в РФ с 1 сентября.

«Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — подчеркнул Беляев.

Глава департамента МИД назвал посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом. Беляев напомнил, что Лиивала работала в финской дипмиссии в РФ и содействовала развитию взаимовыгодных двусторонних отношений. Однако теперь дипломат вряд ли продолжит работу в этом ключе, так как Хельсинки взял курс на «слом комплекса российско-финляндских связей в соответствии с антироссийскими установками коллективного Запада».

