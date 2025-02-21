МИД: Россия прекратила прием запросов Литвы об истребовании личных документов
Россия прекратила рассмотрение направленных посольством Литвы запросов об истребовании личных документов граждан. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что в течение длительного времени Россия и Литва бесплатно пересылали документы о регистрации актов гражданского состояния и стаже работы по запросам, которые были получены в дипломатическом порядке. Однако с начала 2024 года литовская сторона не отвечала на обращения посольства РФ, касающиеся личных документов.
«Основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных... диппредставительством», - подчеркнули в департаменте.
При этом граждане на территории Литвы могут подавать в российское посольство в Вильнюсе заявления об истребовании личного документа в установленном МИД и Минюстом РФ порядке.
Ранее в Литве предложили расторгнуть соглашение о торговом мореплавании с Россией, предложение поддержало правительство республики.
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