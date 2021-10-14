СМИ: Администрация Байдена отказалась вводить санкции против «Северного потока-2»
США отказались от ввода санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» в период президентства Джо Байдена, пишет Politico.
Издание напоминает, что ранее Конгресс выступал против проекта. В частности, сенатор от Республиканской партии Тед Круз не раз заявлял, что Вашингтону «по закону полагается» вводить санкции, пишет РИА ФАН.
Как сообщают источники Politico, в августе Белый дом пытался обсудить с республиканцем его позицию, дав понять, что его требования не будут выполнены.
По данным издания, сейчас Круз мешает США утвердить назначение послов в нескольких странах. В американской администрации недовольны таким положением дел, считая, что это может навредить позициям Соединенных Штатов на мировой арене, пишет «Свободная пресса».
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