СМИ: Администрация Байдена отказалась вводить санкции против «Северного потока-2»

США отказались от ввода санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» в период президентства Джо Байдена, пишет Politico.

Издание напоминает, что ранее Конгресс выступал против проекта. В частности, сенатор от Республиканской партии Тед Круз не раз заявлял, что Вашингтону «по закону полагается» вводить санкции, пишет РИА ФАН.

Как сообщают источники Politico, в августе Белый дом пытался обсудить с республиканцем его позицию, дав понять, что его требования не будут выполнены.

По данным издания, сейчас Круз мешает США утвердить назначение послов в нескольких странах. В американской администрации недовольны таким положением дел, считая, что это может навредить позициям Соединенных Штатов на мировой арене, пишет «Свободная пресса».

