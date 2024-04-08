МИД: Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве
Россия намерена соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, Москва оставит в неприкосновенности здание посольства Украины после расторжения договора аренды на землю. Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Ранее мэрия Москвы расторгла договор аренды на земельный участок, на котором расположен комплекс зданий украинского посольства, напоминает RT. Меры стали ответом на решение Киева расторгнуть договор аренды на землю российского посольства на Украине.
«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», — указал Полищук в беседе с ТАСС.
Дипломат напомнил, что Венская конвенция предполагает уважение и охрану помещения диппредставительства, его имущества и архивов в государстве пребывания при разрыве дипломатических отношений даже в случае вооруженного конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru