МИД Австрии объявил о высылке двух российских дипломатов
Министерство иностранных дел Австрии сообщило двум российским дипломатам о высылке, пишет газета Presse.
Сотрудники российского диппредставительства должны покинуть Австрию до вторника следующей недели. Причиной названа «несовместимость» их деятельности с дипломатическим статусом.
МИД России назвал высылку дипломатов безосновательным решением и пообещал дать ответ.
В ноября 2023 года МИД РФ объявил о высылке из страны шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова. Решение принято в ответ на преследование властями Болгарии журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака, передает «Радиоточка НСН».
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