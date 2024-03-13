МИД Австрии объявил о высылке двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Австрии сообщило двум российским дипломатам о высылке, пишет газета Presse.

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Сотрудники российского диппредставительства должны покинуть Австрию до вторника следующей недели. Причиной названа «несовместимость» их деятельности с дипломатическим статусом.

МИД России назвал высылку дипломатов безосновательным решением и пообещал дать ответ.

В ноября 2023 года МИД РФ объявил о высылке из страны шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова. Решение принято в ответ на преследование властями Болгарии журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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