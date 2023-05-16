МИД: Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена публиковать свои данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская сторона ознакомилась с аналогичным документом Госдепа США, однако реагировать будет «исходя из других подходов».
«Мы это прочитали... Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен», - заключил Рябков.
Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что выработка документа, который мог бы заменить ДСНВ в настоящее время невозможна из-за геополитической ситуации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru