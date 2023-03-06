МИД: Россия готовит упрощенный визовый режим с шестью странами
Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью государствами. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.
Как отметил дипломат, Москва планирует на взаимной основе упростить визовый режим с Индией, пишет РИА ФАН.
«Проработка проектов межправительственных соглашений ... ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — указал замглавы МИД в беседе с ТАСС.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с 11 странами, в том числе Саудовской Аравией, Гаити, Малайзией, Мексикой, отмечает телеканал «360».
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