МИД: Россия готовит упрощенный визовый режим с шестью странами

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью государствами. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Еще 11 стран могут стать безвизовыми для россиян

Как отметил дипломат, Москва планирует на взаимной основе упростить визовый режим с Индией, пишет РИА ФАН.

«Проработка проектов межправительственных соглашений ... ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — указал замглавы МИД в беседе с ТАСС.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с 11 странами, в том числе Саудовской Аравией, Гаити, Малайзией, Мексикой, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Безвизовый РежимМИД РФ
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