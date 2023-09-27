МИД России: Запад убеждает Армению выйти из ОДКБ

У министерства имеется информация, что Вашингтон и Брюссель также убеждают Ереван форсировать сотрудничество с НАТО, добавила Захарова в ходе брифинга. Кроме того, Армению склоняют к переориентации военно-технического сотрудничества.

Ранее в правящей партии Армении исключили вступление страны в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

