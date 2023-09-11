Боррель: Евросоюз не признает выборы в Крыму и новых регионах России

В Евросоюзе отметили, что считают данные территории украинскими, а выборы в этих регионах назвали попыткой «легализовать незаконный военный контроль».

«Европейский союз не признает так называемые «выборы», так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», - заключил Боррель.

Ранее глава Евродипломатии заявил, что Евросоюз ожидает от международных партнёров усилий по изоляции России из-за спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

