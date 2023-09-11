Боррель: Евросоюз не признает выборы в Крыму и новых регионах России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе, сообщает РИА Новости.

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В Евросоюзе отметили, что считают данные территории украинскими, а выборы в этих регионах назвали попыткой «легализовать незаконный военный контроль».

«Европейский союз не признает так называемые «выборы», так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», - заключил Боррель.

Ранее глава Евродипломатии заявил, что Евросоюз ожидает от международных партнёров усилий по изоляции России из-за спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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