Россия обвинила ФРГ в нарушении Конвенции ОЗХО из-за Навального

Германия нарушает Конвенцию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отказываясь сотрудничать с Россией по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщается в заявлении российской делегации на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО, передаёт ТАСС.

По словам представителей делегации, немецкая сторона изначально противостояла расследованию возможного отравления Навального. Российская делегация подчёркивает, что Берлин отказался сотрудничать с правоохранительными органами РФ и игнорирует запросы российской Генпрокуратуры, либо отвечает на них «формальными отписками».

Российская сторона отмечает, что согласно 7-й и 9-й статьям Конвенции, её участники обязаны оказывать правовую помощь друг другу и принимать возможные меры, чтобы прояснить спорные вопросы с помощью двусторонних консультаций и обмена информацией.

Ранее НСН писала, что менее половины государств-участников ОЗХО поддержали заявление с утверждением об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Документ подписали лишь 56 из 193 стран, отмечает РЕН ТВ.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Москвы в Томск. Политика госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Российские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, однако немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». При этом Германия не предоставила российской стороне никаких доказательств возможного отравления.

