МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе
Российские дипломаты получили от МИД Украины ноту в связи с военно-морским парадом в Чёрном море и вернули её украинским коллегам без рассмотрения. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на представителя МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что Россия как суверенное государство вправе организовывать парады и иные празднования на своей территории по своему усмотрению, не согласовывая их с иностранными государствами.
Парады в Севастополе, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах, а также у базы в сирийском Тартусе, прошли 26 июля по случаю Дня ВМФ России. Власти Украины выразили протест российской стороне и направили заявление генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В нём указывалось, что Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, а российский парад у полуострова – нарушением норм международного права.
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