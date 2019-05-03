МИД России прокомментировал смену посла в Минске
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что замену российского посла в Белоруссии не стоит воспринимать, как кризис в отношениях между Москвой и Минском, пишет Газета.ру.
Он уточнил, что на данный момент между Россией и Белоруссией установилось партнерство стратегического характера. По словам Карасина, на будущее отношений между Москвой и Минском следует «смотреть с оптимизмом».
Замминистра подчеркнул, что смена посла России в Белоруссии является «нормальной дипломатической практикой».
Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма, обсуждая с НСН отставку российского посла в Белоруссии, отметил, что отзыв Бабича надо считать провалом дипотношений между двумя странами.
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