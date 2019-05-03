МИД России прокомментировал смену посла в Минске

Он уточнил, что на данный момент между Россией и Белоруссией установилось партнерство стратегического характера. По словам Карасина, на будущее отношений между Москвой и Минском следует «смотреть с оптимизмом».

Замминистра подчеркнул, что смена посла России в Белоруссии является «нормальной дипломатической практикой».

Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма, обсуждая с НСН отставку российского посла в Белоруссии, отметил, что отзыв Бабича надо считать провалом дипотношений между двумя странами.

