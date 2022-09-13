МИД России призвал Баку и Ереван решать конфликты мирным путём
МИД России призвал Армению и Азербайджан к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и отказаться от последующего нагнетания ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Представители МИД заявили, что любые спорные вопросы между Ереваном и Баку должны решаться только политико-дипломатическим путем, а в части, затрагивающей пограничные вопросы, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при помощи консультаций России.
Ведомство выразило озабоченность в связи с обострением обстановки в некоторых районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.
Ранее Москва получила просьбу Армении о помощи в обострении с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- МИД России призвал Баку и Ереван решать конфликты мирным путём
- Депутат Слуцкий: Всеобщей мобилизации опасаться не стоит
- Зюганов призвал повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
- ВКС России уничтожили за сутки 800 украинских военных и боевиков
- Кремль пока исключил мобилизацию в России
- Путин назначил замглавы МИД Моргулова послом России в Китае
- Российское посольство в Афганистане приостановило выдачу виз и документов
- Тува просит помощи у соседей из-за лесных пожаров
- Страховщики назвали топ-5 наиболее опасных курортов для российских туристов
- Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов зайти в Красный Лиман
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru