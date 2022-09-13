МИД России призвал Баку и Ереван решать конфликты мирным путём

Представители МИД заявили, что любые спорные вопросы между Ереваном и Баку должны решаться только политико-дипломатическим путем, а в части, затрагивающей пограничные вопросы, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при помощи консультаций России.

Ведомство выразило озабоченность в связи с обострением обстановки в некоторых районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

Ранее Москва получила просьбу Армении о помощи в обострении с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

