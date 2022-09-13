МИД России призвал Баку и Ереван решать конфликты мирным путём

МИД России призвал Армению и Азербайджан к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и отказаться от последующего нагнетания ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Представители МИД заявили, что любые спорные вопросы между Ереваном и Баку должны решаться только политико-дипломатическим путем, а в части, затрагивающей пограничные вопросы, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при помощи консультаций России.

Ведомство выразило озабоченность в связи с обострением обстановки в некоторых районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

Ранее Москва получила просьбу Армении о помощи в обострении с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Храяр Бадалян
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