МИД России предложил оказать помощь в восстановлении Сирии после свержения Асада

Министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения экс-президента Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление размещено на портале МИД России по итогам первого визита в Дамаск российской делегации после падения Асада.

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«Была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики», — отметило российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни заявил, что Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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