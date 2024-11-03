МИД России переименовал департамент из-за изменений в геополитике

В России появился департамент европейских проблем. Ведомство ранее носило название департамента общеевропейского сотрудничества, но утратило прежнее назначение, отметила представитель МИД Мария Захарова.

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По ее словам, соответствующее решение связано с изменением геополитических реалий.

Новое подразделение будет координировать функции между Москвой и ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО.

Ранее посольство РФ обвинило Великобританию в замалчивании использования Украиной химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФПолитика

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