МИД России переименовал департамент из-за изменений в геополитике
3 ноября 202421:04
В России появился департамент европейских проблем. Ведомство ранее носило название департамента общеевропейского сотрудничества, но утратило прежнее назначение, отметила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, соответствующее решение связано с изменением геополитических реалий.
Новое подразделение будет координировать функции между Москвой и ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО.
Ранее посольство РФ обвинило Великобританию в замалчивании использования Украиной химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Горловку
- МИД России переименовал департамент из-за изменений в геополитике
- Приемный отец Милохина снизил цену на дом семьи в Анапе еще на 2 млн руб.
- Рэпер ST не верит в совместную работу Инстасамки и «Ленинграда»
- СМИ: Посещаемость ТЦ в РФ уменьшилась на 4% за год из-за маркетплейсов
- В пятиэтажке Вологды прогремел взрыв
- Тайвань прекратил поставки станков в Россию
- В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ
- Словацкий альпинист Гусерка сорвался в расщелину во время восхождения в Непале
- СМИ: ЦБ может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru