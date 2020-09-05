МИД России отреагировал на заявление ФРГ и Франции по Навальному

В МИД России обратили внимание на «многочисленные враждебные по отношению к России заявления» о ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального. На сайте ведомства опубликован комментарий по поводу совместного заявления глав министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жана-Ив Ле Дриана, которые потребовали от Москвы «объяснений» насчет возможного отравления российского оппозиционера нервно-паралитическом веществом «Новичок», отмечает RT.

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», — заявили в Департаменте информации и печати МИД России.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в США «разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов».

Политологи предостерегли в эфире НСН об опасных последствиях «фактора Навального» в большой политической игре против России.

«Фактор Навального – это очень серьёзно. Навальный из регионального оппозиционера федерального уровня стал фактором большой мировой игры, и последствия «Навальный-гейт» могут коснуться не просто всех россиян и всей Российской Федерации, но и довольно серьёзного стратегического направления в развитии государства в целом. Мы ещё не знаем, как это будет использовано вовне», - поделился мнением политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров

