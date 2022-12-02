МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева
Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления военных Украины и сознательно замалчивает их. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя идею «спецтрибунала» по Украине.
«Не перестаем удивляться цинизму французских властей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что в Париже закрывают глаза на «правовой беспредел» киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса. Также там подчеркнули, что во Франции игнорируют убийства гражданских лиц и издевательства над ними, совершаемые украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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