«Не перестаем удивляться цинизму французских властей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что в Париже закрывают глаза на «правовой беспредел» киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса. Также там подчеркнули, что во Франции игнорируют убийства гражданских лиц и издевательства над ними, совершаемые украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

