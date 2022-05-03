МИД России обвинил Израиль в поддержке нацистов в Киеве

В сообщении отмечается, что речь идёт о высказывании министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, которые в российском министерстве назвали «антиисторическими».

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможно, «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь», сообщает RT. После этого Яир Лапид потребовал извиниться перед Израилем и всем еврейским народом за это высказывание российского министра.