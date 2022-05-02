Российского посла вызвали в МИД Израиля для разъяснений после интервью Лаврова
Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильское Министерство иностранных дел для разъяснений после интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.
Ранее в интервью итальянским СМИ Лавров раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и нацистских элементов в стране. Глава российского МИД указал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Однако, по мнению Лаврова, это ничего не значит, «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Глава МИД Израиля назвал высказывания российского коллеги непростительными, подчеркнув, что «обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев».
«Вследствие возмутительных высказываний министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова МИД Израиля вызвал посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора МИД», — отмечается в заявлении.
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