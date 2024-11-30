МИД России обозначил условие решения территориального конфликта с Японией

Решением российско-японского территориального конфликта может стать лишь международно-правовое признание действующих границ двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на портале министерства.

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Дипломат также отметила, что Россия не раз говорила о невозможности диалога с Токио, пока Япония не откажется от враждебного курса в адрес России.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков заявил, что Россия и Япония вернутся к обсуждению мирного договора лишь после завершения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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