МИД России обозначил условие решения территориального конфликта с Японией

Дипломат также отметила, что Россия не раз говорила о невозможности диалога с Токио, пока Япония не откажется от враждебного курса в адрес России.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков заявил, что Россия и Япония вернутся к обсуждению мирного договора лишь после завершения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

