МИД России обозначил условие решения территориального конфликта с Японией
Решением российско-японского территориального конфликта может стать лишь международно-правовое признание действующих границ двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на портале министерства.
Дипломат также отметила, что Россия не раз говорила о невозможности диалога с Токио, пока Япония не откажется от враждебного курса в адрес России.
Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков заявил, что Россия и Япония вернутся к обсуждению мирного договора лишь после завершения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru