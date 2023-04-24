МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН

Москва хотела бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. Оптимальные города для переноса штаб-квартиры объединения назвал глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, его слова передает ТАСС.

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Москва выступает за нейтральное расположение штаб-квартиры ООН, при этом остальные страны-участницы, отмечает Ильичев, этого не хотят.

По словам дипломата, у сообщества в Нью-Йорке выкуплена недвижимость, и ему проблематично иметь два представительства.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ООНМИД РФ

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