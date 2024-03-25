МИД России назвал незаконным расширение континентального шельфа США

Отмечается, что Вашингтон своими действиями попытался сократить площадь территории, которая находится в ведении мирового сообщества. Также, по мнению МИД России, решение США идет вразрез с нормами Конвенции 1982 года.

Кроме того, Россия направила демарш по двусторонней линии.

Ранее сообщалось, что администрация США после расширения территории за счет арктического шельфа обогатится месторождениями нефти и газа. Также Вашингтон получит доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей.

