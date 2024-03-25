МИД России назвал незаконным расширение континентального шельфа США
Министерство иностранных дел России не признало произошедшее в декабре 2023 года одностороннее расширение континентального шельфа США. Об этом в ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну (18-29 марта 2024 года, Кингстон, Ямайка) заявила российская делегация, сообщение МИД России размещено на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Вашингтон своими действиями попытался сократить площадь территории, которая находится в ведении мирового сообщества. Также, по мнению МИД России, решение США идет вразрез с нормами Конвенции 1982 года.
Кроме того, Россия направила демарш по двусторонней линии.
Ранее сообщалось, что администрация США после расширения территории за счет арктического шельфа обогатится месторождениями нефти и газа. Также Вашингтон получит доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru