МИД России назвал, чем ответит США на санкции по «Северному потоку - 2»
Москва, не исключено, расширит список граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Это решение может стать одной из ответных мер на санкции Вашингтона в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он уточнил, что в стоп-лист, например, могут попасть инициаторы ограничительных мер в отношении газопровода и других антироссийских санкций. Причём публично объявлять о том, кто пополнил такой список, МИД РФ не будет, в отличие от американской стороны в подобных случаях, отметил Рябков.
По его словам, о том, что границу они не смогут пересечь, такие люди узнают в момент запроса визы. При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что ответные меры России не затронут бизнес и американских инвесторов, передает RT.
Из-за санкций США швейцарская компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода, отозвав свои трубоукладочные суда.
Между тем, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия вместе с Европой сумеют решить вопрос американских санкций против «Северного потока - 2», отмечает РИА ФАН. Козак в связи с этим обратил внимание на то, что ЕС сам непосредственно заинтересован в успешном завершении прокладки газопровода, поскольку тот гарантирует надежность и низкую цену поставок голубого топлива.
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