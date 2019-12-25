МИД России назвал, чем ответит США на санкции по «Северному потоку - 2»

Москва, не исключено, расширит список граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Это решение может стать одной из ответных мер на санкции Вашингтона в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что в стоп-лист, например, могут попасть инициаторы ограничительных мер в отношении газопровода и других антироссийских санкций. Причём публично объявлять о том, кто пополнил такой список, МИД РФ не будет, в отличие от американской стороны в подобных случаях, отметил Рябков.