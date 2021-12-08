МИД РФ: Санкции против Белоруссии похожи на наказание за «дружбу» с Россией

Западные санкции против Белоруссии, которые затрагивают Россию, напоминают наказание Минска за дружбу с Москвой. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглаву МИД РФ Александра Панкина.

Он отметил, что в такой ситуации также просматриваются факторы геополитики, по которым Запад давит на дружественную России республику.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, после чего отношения ее главы с западными правителями резко ухудшилось. По результатам кампании победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. При этом в Европе легитимность его власти не признают.