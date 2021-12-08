МИД РФ: Санкции против Белоруссии похожи на наказание за «дружбу» с Россией
Западные санкции против Белоруссии, которые затрагивают Россию, напоминают наказание Минска за дружбу с Москвой. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглаву МИД РФ Александра Панкина.
Он отметил, что в такой ситуации также просматриваются факторы геополитики, по которым Запад давит на дружественную России республику.
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, после чего отношения ее главы с западными правителями резко ухудшилось. По результатам кампании победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. При этом в Европе легитимность его власти не признают.
В Белоруссии прошла волна несанкционированных митингов. По мнению ее властей, они поддерживались западными представителями. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию, которая происходит в республике.
В ответ на это ряд европейских стран, а также США и Канада ввели против Белоруссии санкции.
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