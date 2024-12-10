МИД России допустил возможность нового обмена заключенными с Западом
Москва готова рассмотреть возможность проведения нового обмена заключенными с США, аналогичного тому, который состоялся в августе. Об этом в эфире американского телеканала NBC заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, подобные соглашения могут способствовать улучшению российско-американских отношений. Он также отметил, что новый обмен заключенными мог бы стать значимым шагом вперед, особенно с учетом начала работы новой американской администрации. При этом дипломат подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных договоренностях.
Последний обмен заключенными между Россией и Западом прошел 1 августа. Тогда Россия передала 13 заключенных, включая журналиста Владимира Кара-Мурзу и экс-депутата Илью Яшина (оба признаны иностранными агентами в РФ), в Германию.
В ответ Москва получила, среди прочих, бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, сына депутата Госдумы Романа Селезнева, а также офицеров, которых Словения назвала сотрудниками Службы внешней разведки России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России допустил возможность нового обмена заключенными с Западом
- Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить
- Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил больше пяти лет колонии
- Комитет ГД одобрил запрет на зачисление мигрантов в школы без русского языка
- Глава Минфина Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России
- СМИ: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада
- Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС
- Вышел тизер продолжения сериала «Успешный»
- Над Брянской областью уничтожен беспилотник
- США выделили Украине $20 миллиардов с погашением доходами от замороженных активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru