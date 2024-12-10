МИД России допустил возможность нового обмена заключенными с Западом

Москва готова рассмотреть возможность проведения нового обмена заключенными с США, аналогичного тому, который состоялся в августе. Об этом в эфире американского телеканала NBC заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, подобные соглашения могут способствовать улучшению российско-американских отношений. Он также отметил, что новый обмен заключенными мог бы стать значимым шагом вперед, особенно с учетом начала работы новой американской администрации. При этом дипломат подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных договоренностях.

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Последний обмен заключенными между Россией и Западом прошел 1 августа. Тогда Россия передала 13 заключенных, включая журналиста Владимира Кара-Мурзу и экс-депутата Илью Яшина (оба признаны иностранными агентами в РФ), в Германию.

В ответ Москва получила, среди прочих, бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, сына депутата Госдумы Романа Селезнева, а также офицеров, которых Словения назвала сотрудниками Службы внешней разведки России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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