МИД России допустил возможность нового обмена заключенными с Западом

Москва готова рассмотреть возможность проведения нового обмена заключенными с США, аналогичного тому, который состоялся в августе. Об этом в эфире американского телеканала NBC заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, подобные соглашения могут способствовать улучшению российско-американских отношений. Он также отметил, что новый обмен заключенными мог бы стать значимым шагом вперед, особенно с учетом начала работы новой американской администрации. При этом дипломат подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных договоренностях.