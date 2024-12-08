МИД России: Асад покинул Сирию

Москва обратилась к сторонам конфликта с призывом отказаться от насилия и урегулировать все вопросы дипломатическим путем. В заявлении МИДа указывается, что Россия остается в контакте со всеми представителями сирийской оппозиции.

8 декабря два сирийских источника сообщили Reuters о высокой вероятности гибели Башара Асада. Его самолет пропал с радаров на высоте 500 метров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

