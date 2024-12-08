МИД России: Асад покинул Сирию
Башар Асад решил оставить пост президента Сирии. Он покинул страну, сообщили в российском министерстве иностранных дел.
Политик провел переговоры с рядом участников конфликта, пояснили в МИД РФ. После них он дал указание провести передачу власти мирным путем. Россия в переговорах участия не принимала.
Москва обратилась к сторонам конфликта с призывом отказаться от насилия и урегулировать все вопросы дипломатическим путем. В заявлении МИДа указывается, что Россия остается в контакте со всеми представителями сирийской оппозиции.
8 декабря два сирийских источника сообщили Reuters о высокой вероятности гибели Башара Асада. Его самолет пропал с радаров на высоте 500 метров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru