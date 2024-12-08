МИД России: Асад покинул Сирию

Башар Асад решил оставить пост президента Сирии. Он покинул страну, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Политик провел переговоры с рядом участников конфликта, пояснили в МИД РФ. После них он дал указание провести передачу власти мирным путем. Россия в переговорах участия не принимала.

СМИ: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Москва обратилась к сторонам конфликта с призывом отказаться от насилия и урегулировать все вопросы дипломатическим путем. В заявлении МИДа указывается, что Россия остается в контакте со всеми представителями сирийской оппозиции.

8 декабря два сирийских источника сообщили Reuters о высокой вероятности гибели Башара Асада. Его самолет пропал с радаров на высоте 500 метров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Башар АсадСирияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры