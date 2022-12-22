МИД России: Армения отказалась от трехсторонней встречи по мирному договору с Азербайджаном

Армения отказалась от встречи руководителей МИД Азербайджана, России и Армении, которая должна была состояться 23 декабря. Об этом сообщается на портале дипломатического ведомства России.

Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Сообщается, что в рамках совещания стороны должны были обсудить подготовку мирного договора.

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Политики выразили сожаление об отказе Еревана от участия во встрече.

Стороны подчеркнули важность продолжения деятельности по реализации трехсторонних заявлений глав Армении, Азербайджана и России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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