МИД России: Армения отказалась от трехсторонней встречи по мирному договору с Азербайджаном

Сообщается, что в рамках совещания стороны должны были обсудить подготовку мирного договора.

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Политики выразили сожаление об отказе Еревана от участия во встрече.

Стороны подчеркнули важность продолжения деятельности по реализации трехсторонних заявлений глав Армении, Азербайджана и России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

