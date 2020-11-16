МИД России: администрация Трампа решила не продлевать СНВ-3

Администрация президента США Дональда Трампа решила не продлевать договор с Россией о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружениий, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Действующий президент проиграл на прошедших в начале ноября выборах главы государства. Некоторые штаты продолжают подсчитывать голоса, однако с большой долей вероятности новым президентом США станет Джо Байден.

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Ранее он говорил, что в случае победы продлит договор СНВ-3 с Россией. По его словам, это «краеугольный камень» стратегической стабильности между двумя странами, пишет Газета.ру.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия приветствует стремление России и США продлить СНВ-III, сообщает RT.

Между тем, директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев отмечал в эфире НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру, так как любая случайность может спровоцировать гибель человечества.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Гонка ВооруженийРоссияСША
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