МИД России: администрация Трампа решила не продлевать СНВ-3

Ранее он говорил, что в случае победы продлит договор СНВ-3 с Россией. По его словам, это «краеугольный камень» стратегической стабильности между двумя странами, пишет Газета.ру.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия приветствует стремление России и США продлить СНВ-III, сообщает RT.

Между тем, директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев отмечал в эфире НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру, так как любая случайность может спровоцировать гибель человечества.

