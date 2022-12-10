МИД РФ жестко высказался о сожжении флага РФ в Хельсинки
Недопустимым актом надругательства над государственным символом в столице Финляндии назвал МИД РФ сожжение российского флага, которое произошло в ходе массовых шествий в Хельсинки, передает РИА Новости.
По данным МИД РФ, акт вандализма произошел 6 декабря во время шествий в связи Днем независимости Финляндии.
«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — цитирует Газета.ru российское внешнеполитическое ведомство.
В связи с инцидентом Россия потребовала от властей Финляндии привлечь к ответственности злоумышленников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
- Сотрудники центров госуслуг станут администраторами в скоропомощных стационарах Москвы
- МИД РФ жестко высказался о сожжении флага РФ в Хельсинки
- Медведев прокомментировал снос памятников на Украине цитатой из Булгакова
- Ядерный Армагеддон. США через Украину провоцируют Россию на третью мировую войну
- Российские военные успешно продолжают наступать на Краснолиманском направлении
- Миллер: Газовый хаб в Турции - главный итог встречи с Эрдоганом
- Украинские военные подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников
- Вскрыли карты. НАТО воюет против России на стороне Украине
- В центре Рерихов опровергли принадлежность к сгоревшей усадьбе Лопухиных
- Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru