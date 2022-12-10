МИД РФ жестко высказался о сожжении флага РФ в Хельсинки

Недопустимым актом надругательства над государственным символом в столице Финляндии назвал МИД РФ сожжение российского флага, которое произошло в ходе массовых шествий в Хельсинки, передает РИА Новости.

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По данным МИД РФ, акт вандализма произошел 6 декабря во время шествий в связи Днем независимости Финляндии.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — цитирует Газета.ru российское внешнеполитическое ведомство.

В связи с инцидентом Россия потребовала от властей Финляндии привлечь к ответственности злоумышленников.



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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:МИД РФФинляндияХельсинкиФлаг России
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