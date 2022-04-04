МИД РФ заявил протест послу Чехии в ответ на высылку российского дипломата

МИД России вызвали посла Чехии, ему заявлен протест в связи с высылкой из Праги российского дипломата.

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В МИД, в частности, указали послу Чехии на недопустимость агитации, которую страна распространяет против позиции России по Украине. В ведомстве также подчеркнули, что Москва ответит на враждебные высказывания Праги.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияМИД РФ
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