В ведомстве отметили, что итогом саммита стали политизированные решения, направленные на «прочерчивание разделительных линий в отношениях разных стран». В МИД заявили о «необратимой деградации» G7.

Внешнеполитическое ведомство осудило членов «Большой семерки» за то, что те не позволяют другим странам развивать отношения с Россией и Китаем.

Газета The New York Times сообщила, что главы G7 cобрались в Японии, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки в своих странах. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что образумить государства Запада можно только при изменении его места в мире, передает «Радиоточка НСН».

