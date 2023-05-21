МИД РФ заявил об антироссийском и антикитайском характере саммита G7
Саммит «Большой семерки» в Японии носит антироссийский и антикитайский характер, говорится в комментарии в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве отметили, что итогом саммита стали политизированные решения, направленные на «прочерчивание разделительных линий в отношениях разных стран». В МИД заявили о «необратимой деградации» G7.
Внешнеполитическое ведомство осудило членов «Большой семерки» за то, что те не позволяют другим странам развивать отношения с Россией и Китаем.
Газета The New York Times сообщила, что главы G7 cобрались в Японии, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки в своих странах. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что образумить государства Запада можно только при изменении его места в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru