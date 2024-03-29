МИД РФ заявил о высылке молдавского дипломата
Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию был заявлен решительный протест в связи с необосновынным решением Кишинёва о признании российского дипломата персоной нон грата, сообщает ТАСС.
В МИД РФ также указали, что протест был заявлен также в связи с запретом на въезд в Молдавию российской делегации для участия в сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
Отмечается, что в качестве ответа из России будет выслан молдавский дипломат.
«Дарию вручена нота о том, что в качестве ответной меры... российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России», - указали в российском министерстве.
Ранее в МИД РФ пообещали ответить на решение властей Латвии выслать из страны российского дипломата, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru