МИД РФ заявил о высылке молдавского дипломата

В МИД РФ также указали, что протест был заявлен также в связи с запретом на въезд в Молдавию российской делегации для участия в сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

Отмечается, что в качестве ответа из России будет выслан молдавский дипломат.

«Дарию вручена нота о том, что в качестве ответной меры... российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России», - указали в российском министерстве.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить на решение властей Латвии выслать из страны российского дипломата, сообщает RT.

