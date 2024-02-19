Глава МИД Израиля объявил персоной нон-грата президента Бразилии

Такое заявление израильский министр после того, как бразильский лидер сравнил Израиль с гитлеровской Германией. Он также призвал его отказаться от своих слов.

«Я хотел бы передать президенту Бразилии, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется от своих слов и не извинится», - заключил Кац.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сравнение президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуации в Секторе Газа с Холокостом – пересекает «красную линию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

