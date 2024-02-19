Глава МИД Израиля объявил персоной нон-грата президента Бразилии
Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата, сообщает ТАСС.
Такое заявление израильский министр после того, как бразильский лидер сравнил Израиль с гитлеровской Германией. Он также призвал его отказаться от своих слов.
«Я хотел бы передать президенту Бразилии, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется от своих слов и не извинится», - заключил Кац.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сравнение президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуации в Секторе Газа с Холокостом – пересекает «красную линию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru