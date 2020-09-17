МИД РФ заявил о «тайной операции» ОЗХО в деле Навального
МИД РФ заявил о проведении Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) «тайной операции» в деле с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве заявили, что на прошлой неделе Технический секретариат ОЗХО на обращения российской стороны отвечал, что не намерен участвовать в истории с Навальным, однако параллельно провел «целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала А.Навального». По данным МИД, эти пробы были переданы в еще две лаборатории.
В министерстве также выразили сожаление, что Запад превратил «некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов».
Ранее врачи Бундесвера и лаборатории во Франции и Швеции заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, следов яда не нашли. Москва ставит под сомнение версию с отравлением.
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