МИД РФ заявил о «тайной операции» ОЗХО в деле Навального

В ведомстве заявили, что на прошлой неделе Технический секретариат ОЗХО на обращения российской стороны отвечал, что не намерен участвовать в истории с Навальным, однако параллельно провел «целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала А.Навального». По данным МИД, эти пробы были переданы в еще две лаборатории.

В министерстве также выразили сожаление, что Запад превратил «некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов».

Ранее врачи Бундесвера и лаборатории во Франции и Швеции заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, следов яда не нашли. Москва ставит под сомнение версию с отравлением.

