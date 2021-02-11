МИД РФ заявил о необходимости вести политику сдерживания США

России необходимо вести политику сдерживания Соединенных Штатов, в том числе и военного. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что нельзя допустить агрессивного вмешательства Вашингтона в дела России. Также он отметил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удастся восстановить в прежнем виде, ответственность за возможное обострение обстановки в Европе ляжет на НАТО.

Помимо этого, Рябков подчеркнул, что Россия не питает каких-либо иллюзий относительно улучшения отношений США при президенте Джо Байдене, пишет РИА ФАН.