МИД РФ заявил о необходимости вести политику сдерживания США
России необходимо вести политику сдерживания Соединенных Штатов, в том числе и военного. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что нельзя допустить агрессивного вмешательства Вашингтона в дела России. Также он отметил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удастся восстановить в прежнем виде, ответственность за возможное обострение обстановки в Европе ляжет на НАТО.
Помимо этого, Рябков подчеркнул, что Россия не питает каких-либо иллюзий относительно улучшения отношений США при президенте Джо Байдене, пишет РИА ФАН.
А ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на то, что новая администрация Соединенных Штатов не будет затягивать диалог по космосу. По его словам, Москва озабочена перспективой появления эшелона американской ПРО в космосе.
Ранее МИД РФ заявил, что планы Пентагона вывести элементы ПРО на орбиту идут вразрез с мировой практикой мирного использования космоса. В ведомстве подчеркнули, что Москва намерена добиваться предотвращения гонки вооружений в космосе с помощью механизмов Генассамблеи ООН, передает RT.
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