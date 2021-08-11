МИД РФ заявил о деградации ситуации на востоке Украины

МИД РФ заявил, что ситуация на востоке Украины деградирует, с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Соответствующее заявление размещено на сайте министерства.

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По данным МИД, жертвами обстрелов стали более десяти жителей региона. Украина, в свою очередь, не стремится регулировать конфликт и создает видимость "широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений".

Кроме того, в МИД уверены, что власти Украины осложняют "и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе". Ведомство отмечает, что европейские политики и "международные организации, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации", должны оценить националистические высказывания руководства страны.

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