МИД РФ заявил о деградации ситуации на востоке Украины

По данным МИД, жертвами обстрелов стали более десяти жителей региона. Украина, в свою очередь, не стремится регулировать конфликт и создает видимость "широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений".

Кроме того, в МИД уверены, что власти Украины осложняют "и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе". Ведомство отмечает, что европейские политики и "международные организации, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации", должны оценить националистические высказывания руководства страны.