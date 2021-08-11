МИД РФ заявил о деградации ситуации на востоке Украины
МИД РФ заявил, что ситуация на востоке Украины деградирует, с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Соответствующее заявление размещено на сайте министерства.
По данным МИД, жертвами обстрелов стали более десяти жителей региона. Украина, в свою очередь, не стремится регулировать конфликт и создает видимость "широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений".
Кроме того, в МИД уверены, что власти Украины осложняют "и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе". Ведомство отмечает, что европейские политики и "международные организации, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации", должны оценить националистические высказывания руководства страны.
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