МИД РФ заподозрил постановку в деле Навального
МИД РФ заявил, что действия Германии в инциденте с Алексеем Навальным являются настолько отлаженными, что вызывают подозрение в постановке. Об этом говорится в заявление российского внешнеполитического ведомства.
Как заявили в ведомстве, такие мысли вызывает ряд обстоятельств, в том числе оперативная готовность Германии забрать Навального на лечение, присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера, вовлечение в инцидент военно-политического руководства. Кроме того, в ведомстве отметили, что окружавшие оппозиционера люди не пострадали.
В МИДе назвали эти действия составляющими плана по политизации произошедшего, целью которого было обвинение РФ в нарушении Конвенции ОЗХО.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.
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