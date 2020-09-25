МИД РФ заподозрил постановку в деле Навального

Как заявили в ведомстве, такие мысли вызывает ряд обстоятельств, в том числе оперативная готовность Германии забрать Навального на лечение, присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера, вовлечение в инцидент военно-политического руководства. Кроме того, в ведомстве отметили, что окружавшие оппозиционера люди не пострадали.

В МИДе назвали эти действия составляющими плана по политизации произошедшего, целью которого было обвинение РФ в нарушении Конвенции ОЗХО.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.

